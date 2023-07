Wereldrecord Sjöström op 50 vrij, Steenbergen wacht swim-off

Dat deed Sjöström in een tijd van 24,77 seconden. ,,Ik ben heel trots op deze gouden medaille. Ik geniet er meer dan ooit van”, zei Sjöström in het flashinterview in zwemstadion Marine Messe Fukuoka. Het was haar elfde wereldtitel op de langebaan. Het wereldrecord was een cadeautje voor haar jarige coach. Haar oude toptijd stond op de kop af zes jaar op 23,67.

Korstanje vijfde in finale 100 vlinder

Nyls Korstanje keerde als eerste in de finale van de 100 meter vlinderslag, maar werd op de baan terug voorbij gezwommen. De 24-jarige Nijmegenaar eindigde zaterdag in 51,05 als vijfde. Op vrijdag dook Korstanje twee keer onder de 51 seconden, met een nationaal record van 51,67 in de series. ,,Het was heel gaaf om in de finale te staan. Dit is de eerste stap. Ik had ook niet het gevoel dat ik het hier waar moest maken, zo goed ben ik nog niet. Ik kan niet zo hard terugkomen als die andere jongens, dus als ik niet als eerste aantik is er iets mis. Ik heb mij goed aan mijn raceplan gehouden. Het is jammer dat er dan net iets minder uitkomt dan gisteren. Misschien was het vermoeidheid of spanning”, zei Korstanje. De wereldtitel ging naar de Fransman Maxime Grousset in 50,14.