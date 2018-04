Wereldrecord in Marathon Londen op de tocht door warmte

De grootste favoriet voor de zege in de sterkst bezette marathon ter wereld is de Keniaanse olympisch kampioen Eliud Kipchoge. Hij is tweevoudig winnaar in Londen, de houder van het parcoursrecord en de man die vorig jaar op het circuit van Monza bijna onder de twee uur liep op de 42,195 kilometer (2.00.35). Kipchoge is van plan in Londen een aanval te doen op het officiële wereldrecord, maar de gevreesde warmte zal hem mogelijk afremmen.



,,Ik maak me geen zorgen over het weer, maar een eindtijd voorspel ik niet. Ik wil vooral een mooie wedstrijd rennen'', liet de 33-jarige Kipchoge weten op de website van de marathon.



Zijn grootste concurrent is op papier de Ethiopiër Kenenisa Bekele, die een persoonlijk record van 2.03.03 heeft staan. Maar met ook de Ethiopiër Guye Adola (2.03.46) en de Keniaan Stanley Biwott (2.03.51) aan de start, telt het eliteveld nog twee hardlopers die onder de 2.04 hebben gelopen. De Keniaan Daniel Wanjiru draagt als titelverdediger startnummer 1.



De meeste aandacht zal uitgaan naar Mo Farah. De Brit heeft na talrijke wereld- en olympische titels op de lange afstanden afscheid genomen van de baan en loopt in Londen zijn eerste serieuze marathon. Farah mikt vooralsnog op verbetering van het nationale record, dat met 2.07.13 al 33 jaar op naam staat van Steve Jones, maar zal zich wellicht ook mengen met de toplopers. ,,Er is maar één manier om een wedstrijd te lopen en dat is met de besten meegaan'', sprak hij vooraf.