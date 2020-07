‘Wereldkampioen snowboarden tijdens speervissen verdronken’

Alex PullinDe Australische snowboarder Alex Pullin is verdronken, toen hij voor de kust van Queensland aan het speervissen was. Lokale media weten dat de 32-jarige oud-wereldkampioen door een snorkelaar is gevonden.

Een woordvoerder van de politie heeft bevestigd dat het gaat om Pullin. Hoe hij is verdronken, is nog niet bekend. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren voor 45 minuten tot de hulpdiensten arriveerden, maar het mocht niet baten. ,,Het is een ongelooflijk trieste dag”, vertelde Geoff Lipshut, chef de mission van de Australische ploeg van de Winterspelen van 2022. Volgens hem heeft Pullin vorige maand besloten zijn loopbaan te beëindigen. Hij had daar nog geen ruchtbaarheid aan gegeven.

,,Een andere snorkelaar was in de buurt en zag hem op de zeebodem. Hij alarmeerde surfers die de reddingsbrigade erbij haalden", zei een woordvoerder van de politie. ,,Alex droeg geen zuurstofmasker. We begrijpen dat hij aan het vrijduiken (duiken op ingehouden adem, red.) en speervissen was bij het rif.”

Beoefenaars van speervissen blijven langdurig onder water, gewapend met een harpoen of stalen speer. Voor hem liep dit fataal af. Pullin veroverde in 2011 en 2013 wereldtitels in de snowboardcross. Hij droeg de Australische vlag tijdens de Olympische Spelen van Sotsji in 2014.