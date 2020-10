Wereldkampioen 100 meter Coleman mist Spelen door dopingschorsing

De 24-jarige Amerikaan miste in 2019 drie dopingcontroles en dat is hem door de Athletics Integrity Unit (AIU) op een schorsing van twee jaar komen te staan. De straf is met terugwerkende kracht in mei van dit jaar ingegaan. Door zijn schorsing zal Coleman de Olympische Spelen van Tokio aan zich voorbij moeten laten gaan. Hij heeft wel nog dertig dagen de optie om in beroep te gaan.

Coleman werd in juni van dit jaar al voorlopig geschorst. Op 9 december vorig jaar stonden de dopingcontroleurs voor de derde keer in 2019 vergeefs voor zijn deur. Coleman was naar eigen zeggen even van huis om kerstinkopen te doen.



Na drie gemiste dopingcontroles volgt in principe automatisch een schorsing van twee jaar. Op 16 januari en 26 april in 2019 was de topatleet ook al niet op de plek waar hij volgens de dopingjagers had moeten zijn.

Naast wereldkampioen op de 100 meter is Coleman wereldrecordhouder op de 60 meter indoor. Zijn schorsing eindigt op 13 mei 2022. Dat zou betekenen dat hij eventueel wel weer kan deelnemen aan de WK in Eugene in de zomer van dat jaar.