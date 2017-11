Wereldberoemde basejumper maakt fatale sprong vanaf 6.700 meter

Het tragische ongeval deed zich voor op de Ama Dablamberg in oostelijk Nepal. Rozov was sinds vorig jaar de recordhouder voor de hoogste basejump ooit, vanaf 7.700 meter hoogte op de berg Cho-Oyu in Tibet.



Red Bull, dat de stunts van de Russische waaghals sponsorde, bevestigde het overlijden van Rozov in een verklaring. ,,Met diepe droefenis melden we de tragische dood van onze vriend Valeri Rozov tijdens een expeditie op de Ama Dablamberg in de Himalaya. Valeri Rozov was sinds 2004 een lid van de Red Bull-familie.''



Red Bull omschrijft hem als 'een uiterst professionele atleet, een luchtavonturier met een sterke wil, bescheiden, vol energie, een eeuwige dromer die altijd barstte van de nieuwe ideeën en projecten'.