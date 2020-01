Wereldbeker veldrijden breidt uit naar veertien crossen

De wereldbeker veldrijden breidt volgende winter uit van negen naar veertien crossen, in zeven verschillende landen. Nederland krijgt er een tweede wedstrijd in de toonaangevende reeks bij; naast Hoogerheide is dat Hulst in Zeeland.

Het West-Brabantse Hoogerheide is op 24 januari 2021 weer de laatste van de cyclus. Voor de wereldbeker in Hulst is op de kalender 3 januari 2021 geprikt.

Het wereldbekerseizoen begint in het Amerikaanse Waterloo (Wisconsin) op 4 oktober. Daarna volgt een nieuwe cross in de Ierse hoofdstad Dublin. Tabor in Tsjechië is een oude bekende, maar Besançon in Frankrijk en Villars in Zwitserland zijn nieuw.

België is traditioneel met de meeste crossen vertegenwoordigd. Volgend seizoen zijn het er zeven, achtereenvolgens in Zonhoven, Overijse, Koksijde, Wachtebeke, Antwerpen, Namen en Diegem. Heusden-Zolder is afgevoerd uit de wereldbeker en zal volgend seizoen deel uitmaken van de reeks wedstrijden uit de Superprestige.