Wel of geen record, Lindsey Vonn stopt na dit seizoen

De bijna 34-jarige Vonn aast op het recordaantal wereldbekerzeges van de Zweedse skiër, die in de jaren zeventig en tachtig tot 86 overwinningen kwam. Vonn staat op 82 zeges in de wereldbeker.

,,Het zou geweldig zijn als ik het record kan verbreken'', zei de skivedette in New York. ,,Maar als dat niet lukt, heb ik nog steeds een geweldige carrière gehad en ik ben sowieso de meest succesvolle vrouw ooit. Dat is denk ik nog steeds iets om heel trots op te zijn. We zullen zien wat er dit seizoen gaat gebeuren.''

Vonn had enkele weken geleden al bevestigd dat ze aan haar laatste seizoen begint. Op de Spelen van begin dit jaar in Pyeongchang pakte ze brons op de afdaling, het onderdeel waarop ze olympisch kampioene werd bij Vancouver 2010. Vonn, die in haar carrière vaak te maken kreeg met blessures, riep in februari nog dat ze pas zou stoppen als ze het record van Stenmark te pakken heeft. Dat is nu geen doel op zich meer, maar vooral een brandende ambitie.