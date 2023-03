Wekker zetten voor Oranje-honkballers: dit moet je weten over de World Baseball Classic

Vanwege corona moesten de honkballiefhebbers er even op wachten, maar na zes jaar is de World Baseball Classic terug van weggeweest. Met het Nederlands Koninkrijksteam als een van de outsiders. Dit is wat je moet weten van het officieuze WK honkbal.

Voor de vijfde keer

De World Baseball Classic (WBC) is het enige internationale honkbaltoernooi waaraan de duurbetaalde profs uit de Amerikaanse Major League (MLB) mogen meedoen. Het evenement wordt voor de vijfde keer gehouden. De eerste editie vond plaats in 2006 en werd gewonnen door Japan. Dat land verdedigde zijn titel met succes in 2009. De Dominicaanse Republiek was de beste in 2013 en in 2017 zegevierde de Verenigde Staten. Oranje reikte bij de laatste twee edities tot de halve finales.

Waar wordt er gespeeld?

In Amerika en Azië. Nederland, of beter gezegd Team Kingdom of the Netherlands (met spelers uit Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire en Nederland), begint in Taiwan. Cuba is op 8 maart in het Taichung Intercontinental Baseball Stadium in Taichung, dat plaats biedt aan 20.000 toeschouwers, de eerste tegenstander. Wie Oranje live (op ESPN 1) aan het werk wil zien, zal zijn wekker moeten zetten, want het duel begint al om 5 uur ’s ochtends. De andere tegenstanders in poule A zijn Panama (donderdag 9 maart, 5.00 uur), Taiwan (zaterdag 11 maart, 12.00 uur) en Italië (zondag 12 maart, 13.00 uur).

Volledig scherm De Amerikanen vieren het winnen van de WBC in 2017. © EPA

Hoe gaat het verder?

Nederland moet bij de eerste twee van de poule eindigen om de kwartfinale (in Tokio) te halen. Daarin is de nummer 1 of 2 van poule B (Japan, Korea, Australië, China of Tsjechië) de tegenstander. Wordt ook die horde genomen, dan treft Oranje in de halve finale in Miami een opponent uit poule C (VS, Mexico, Colombia, Canada, Groot-Brittannië) of poule D (Puerto Rico, Venezuela, Dominicaanse Republiek, Israël, Nicaragua). De finale is op 21 maart in Miami. Uiteraard wordt het toernooi in sneltreinvaart afgewerkt, want op 30 maart gaat het nieuwe MLB-seizoen alweer van start.

Wie zijn de favorieten?

Uiteraard Amerika, het land van ’s wereld sterkste honkbalcompetitie. Met MLB-toppers als Mike Trout, Nolan Arenado, Trea Turner en Mookie Betts moet de ploeg in staat zijn om zijn in 2017 gewonnen titel met succes te verdedigen. Maar vlak vooral de Dominicaanse Republiek niet uit! Volgens de bookmakers zijn zij de te kloppen ploeg. En dat is gezien hun enorme potentieel aan MLB-spelers – onder wie Juan Soto, Rafael Devers en Jeremy Peña – ook allerminst verwonderlijk. Maar ook Japan, met superster Shohei Ohtani in de gelederen, behoort tot de serieuze kanshebbers.

Volledig scherm Mike Trout is een van de blikvangers van Team USA. © AP

Maakt Nederland een kans?

Als we de bookmakers mogen geloven is Oranje als beste land van Europa niet meer dan een outsider. Bondscoach Hensley Meulens kan onder anderen beschikken over tweevoudig World Series-winnaar Xander Bogaerts, die Boston Red Sox heeft verruild voor San Diego Padres, Jonathan Schoop (Detroit Tigers) en (momenteel nog clubloze) spelers met een schat aan MLB-ervaring als Jurickson Profar, Didi Gregorius en Andrelton Simmons. Het is nog wel even zoeken naar de juiste afstemming. Het laatste oefenpotje, tegen het Taiwanese TSG Hawks, werd maandag met 4-2 verloren.