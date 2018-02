Wegtitels op 10 kilometer naar Butter en Koster

Van Rijthoven loopt treffen met Federer mis

16:34 Tim van Rijthoven is er zondag niet in geslaagd zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. De Roosendaler verloor zijn partij in de laatste kwalificatieronde van de Belg Ruben Bemelmans. Uitgerekend zijn tegenstander zou later op de middag tegen Roger Federer loten.