Wéér een nieuwe winnaar in MotoGP: Morbidelli de snelste

Morbidelli, gestart vanaf de tweede plek, was een maatje te groot voor de rest van het veld en finishte met een ruime voorsprong. „Ik besef nog niet helemaal wat me overkomt”, reageerde een opgetogen Morbidelli na de race. „Het enige wat ik kan zeggen is ‘bedankt’ tegen iedereen.”

Francesci Bagnaia, die in Misano zijn rentree maakte na blessureleed, werd verrassend tweede en Joan Mir derde. In zes races telde de MotoGP dit seizoen al vijf verschillende winnaars. Daarvan wonnen er vier nog nooit eerder een race. Fabio Quartararo, teamgenoot van Morbidelli en de leider in de strijd om de wereldtitel, beleefde een race om snel te vergeten. De Fransman schoof in de achtste ronde van de baan en staakte uiteindelijk de strijd. Qauartararo raakte z’n leidinggevende strijd in de tussenstand kwijt aan Andrea Dovizioso die zondag als zevende over de finish kwam.