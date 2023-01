Weer een kraker tegen de Belgen voor hockeyers: ‘Zij hebben per speler 200 interlands meer dan wij’

Oranje wekt op WK handbal ontzag bij grootmacht Duitsland: ‘Ze spelen snel, heel snel’

Kan de Nederlandse sneltrein doordenderen en de Duitse diesel verslaan. Die vraag wordt zaterdag beantwoord in het gevecht tussen de torenhoge favoriet en de brutale uitdager op het WK handbal in Katowice. Een plaats in de kwartfinale staat op het spel. ,,De druk ligt volledig bij hen’’, stelt Oranje-topscorer Kay Smits.

21 januari