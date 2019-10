Wedstrijden WK rugby geschrapt vanwege tyfoon, Italië daardoor uitgeschakeld

De organisatie van het WK rugby heeft twee wedstrijden die voor zaterdag op het programma stonden, afgelast vanwege de naderende tyfoon Hagibis. De duels Nieuw-Zeeland - Italië en Engeland - Frankrijk zijn uit veiligheidsoverwegingen geschrapt en omgezet in een reglementaire 0-0. Naar verwachting trekt de zwaarste tropische storm van dit jaar zaterdag over het zuidoosten van Japan.

Met name in de steden Tokio, Yokohama en Toyota worden problemen verwacht. Nieuw-Zeeland en Italië zouden elkaar treffen in Toyota, Engeland en Frankrijk in Yokohama. De veiligheid van de teams en de toeschouwers staat voorop, zo benadrukt de mondiale rugbybond. “Hoewel we alles in het werk stellen om alle wedstrijden te laten doorgaan, zou het absoluut onverantwoord zijn om de teams, de fans, de vrijwilligers en alle andere mensen die betrokken zijn bij dit toernooi bloot te stellen aan deze zware tyfoon”, zegt toernooidirecteur Alan Gilpin. “Daarom hebben we een aantal wedstrijden gecanceld, om de veiligheid van iedereen te waarborgen.”

De Engelse en Franse rugbyers waren al zeker van een plek in de kwartfinales en alleen de eerste plaats in de groep had in Yokohama op het spel gestaan. Nu eindigt Engeland bovenaan. Voor de Italianen betekent het schrappen van de wedstrijd dat ze naar huis moeten. Italië zou nog een kans hebben gehad om door te gaan als het de ‘All Blacks’ had verslagen.

Mogelijk moet zondag in Yokohama ook de wedstrijd tussen Japan en Schotland worden gecanceld. Het gastland gaat na drie duels aan kop in de groep, gevolgd door Ierland en Schotland. Als de wedstrijd niet doorgaat, plaatst Japan zich automatisch voor het eerst voor de kwartfinales op het WK.