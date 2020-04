We hebben toch niet het laatste gezien van deze toppers?

Zlatan Ibrahimovic (38)

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport wist het vorige week zeker: Zlatan Ibrahimovic heeft zijn laatste wedstrijd voor AC Milan al gespeeld en de kans is heel groot dat hij vanwege de coronacrisis ook meteen met voetbalpensioen gaat. ‘Ibra Bye Bye Milan’, stond er met koeienletters op de voorpagina. Vooral het vertrek van directeur voetbalzaken Zvonimir Boban, een goede vriend van de oud-Ajacied, zou hem op deze gedachten hebben gebracht. Geen halve omhalen en andere acrobatische taferelen meer dus. Snik snik snik... ,,We gaan het zien, ik weet niet wat ik wil’', reageeerde Ibrahimovic vervolgens noch ontkennend noch bevestigend in de Zweedse media. Hij houdt voorlopig dus alle opties open en die zijn er genoeg. Zo overweegt de aanvaller onder meer het trainersvak in te gaan, maar hij kan naar verluidt ook kiezen voor een loopbaan als spelersmakelaar, als partner van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola.

Roger Federer (38)

Speculeren over het einde van de carrière van Roger Federer, het is eigenlijk not done. Vooral omdat het nog altijd een genot is om de Zwitser te zien tennissen. De lichtvoetigheid en fraaie cadans waarmee dat nog steeds gebeurt, wie kan daar nou niet eeuwig naar blijven kijken? Gaat het coronavirus dit dan verpesten? Reken er maar niet op. Al vraag je je toch stiekem af hoe Federer er volgend jaar voor zal staan, mocht er dit seizoen helemaal niet meer worden gespeeld. De 20-voudig grandslamwinnaar, die in februari nog een operatie aan zijn knie onderging (geen slechte timing), houdt in deze tijden zelf in elk geval de moed erin. De dagen brengt hij thuis door met zijn eigen tennismuur in de achtertuin. Zelfs sneeuw weerhoudt hem er niet van een balletje te slaan, zo wil hij ons maar wat graag laten zien op sociale media. En dat record van de meeste gewonnen grand slams, dat gaat hij toch zeker niet afstaan aan Rafael Nadal (19) of Novak Djokovic (17)?



Tiger Woods (44)



Golf is door de jaren heen meer en meer een young man’s game geworden. Daarom was het ook des te historischer dat Tiger Woods vorig jaar op zijn 43ste nog een keer het groene vestje van de Masters mocht aantrekken. Alleen Jack Nicklaus was in 1986 ouder (46), toen hij won op de heilige baan van Augusta. Was het Woods zijn laatste grote zege? Die kans is, zeker nu ook het golfseizoen langdurig op zijn gat ligt, groter geworden. Nog voordat de coronacrisis uitbrak, kampte de Amerikaan met rugproblemen en moest hij zich al afmelden voor het prestigieuze Players Championship afgelopen maart. Zijn rug is en blijft voor altijd zijn zwakke plek. Telkens weer die onzekerheid, hoelang kan Woods daar nog mee leven? Voorlopig wil hij samen met Phil Mickelson (49), die andere golflegende op leeftijd, deze maand wél opnieuw een showwedstrijd over achttien holes spelen, deze keer als benefietduel. De eerste editie van ‘The Match’, in november 2018 in Las Vegas, werd gewonnen door Mickelson, die daarmee 9 miljoen dollar verdiende.



Philippe Gilbert (37)

Milaan - San Remo, het is het enige wielermonument dat Philippe Gilbert nog niet op zijn naam heeft geschreven. De klap kwam dan ook extra hard aan bij de Belg, toen de Italiaanse klassieker als een van de eerste koersen werd afgelast. ,,Ik heb geen doel meer’', zo klonk het treurend. Een logische gedachte is nu: die Gilbert zal nooit stoppen voordat hij Milaan - San Remo heeft gewonnen. Het rijtje van de Ronde van Lombardije (2009 en 2010), Luik-Bastenaken-Luik (2011), Ronde van Vlaanderen (2017) en Parijs-Roubaix (2019) is niet compleet zonder die zege in La Primavera. Maar is dat wel een realistische gedachte? Kan Gilbert zich wel opladen voor een koers die voorlopig nog geen nieuwe datum heeft gekregen en door veel mensen ook nog eens wordt gezien als de moeilijkste klassieker om te winnen? ,,Ik blijf nog trainen. Vroeg of laat krijgen we een datum voor een nieuwe start van het seizoen, en dan gaan we keihard werken’', zo was Gilbert onlangs nog vastberaden. En anders zijn er nog de edities van 2021 en 2022, aangezien Gilbert bij zijn ploeg Lotto-Soudal na dit seizoen nog twee jaar onder contract staat. Maar de tijd begint ontegenzeggelijk te dringen.





Volledig scherm Philippe Gilbert won vorig jaar Parijs-Roubaix. Alleen Milaan - San Remo ontbreekt nog op zijn erelijst van de vijf wielermonumenten. © EPA

Kimi Räikkönen (40)