Waterpolosters voor het eerst sinds 2008 weer naar de Olympische Spelen

Brand voert Nederlands podium aan in Zilvermeer­cross, Vos eindigt als derde

16 januari Lucinda Brand heeft opnieuw een zege bijgeschreven in het veldrijden. De Rotterdamse won de Zilvermeercross in Mol. Ze reed in de laatste ronde van het zanderige parcours weg van Denise Betsema, die als tweede over de finish croste. Marianne Vos eindigde als derde en maakte er een compleet Nederlands podium van.