Waterpolosters verslaan Canada en spelen tegen Griekenland in kwartfinale WK

Halverwege stonden Nederland en Canada nog op 3-3, maar in het derde kwart gaf Oranje gas en dat resulteerde in een 9-5 voorsprong. Canada kwam daarna nog terug tot 9-7, maar door een late goal van Sabrina van der Sloot werd het uiteindelijk nog 10-7.



Lola Moolhuijzen (17) uit Ede maakte de 4-3 en 5-3 voor Nederland en werd na afloop verkozen tot beste speelster van de wedstrijd.



Nederland had in de poulefase in het Debrecen Swimming Pool Complex al overtuigend gewonnen van Argentinië (29-6) en Zuid-Afrika (22-1), maar tussendoor bleken de vrouwen van de Verenigde Staten met 11-7 te sterk. Nederland eindigde daardoor als tweede in de groep en was veroordeeld tot een wedstrijd in de tussenronde. Daarin werd Canada dus verslagen en nu wacht een kwartfinale tegen Griekenland. De bijzondere wedstrijd voor bondscoach Evangelos Doudesis wordt dinsdag gespeeld.