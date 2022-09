Waterpolosters verpletteren ook Frankrijk en bereiken halve finales EK in Split

Oranje had in de groepsfase alle wedstrijden met groot verschil gewonnen. De ploeg van Doudesis versloeg gastland Kroatië (22-6), Hongarije (13-4), Griekenland (13-8), Roemenië (28-0) en Duitsland (29-3). Met Frankrijk trof Nederland de nummer 4 van de andere poule in de kwartfinales. In de halve finales wacht woensdag de winnaar van het duel tussen Spanje en Hongarije.

Moeilijk

,,Het verschil is groot, maar Frankrijk maakte het ons in de eerste twee kwarten wel moeilijk”, zei Doudesis. ,,We moesten heel goed spelen om afstand te nemen. Het werd uiteindelijk een makkelijke wedstrijd, maar dat was het in het begin niet. Respect voor Frankrijk. We gaan alle wedstrijden op dezelfde manier in, ongedacht wie de tegenstander is. Ik ben tevreden dat we onze vorm kunnen doortrekken op dit EK.”