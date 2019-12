Waterpolosters verliezen nipt van Canada

WK handbal LIVE | Nederland dankzij jubilaris Abbingh op weg naar ruime zege op Zuid-Ko­rea

8:05 De Nederlandse handbalsters spelen vanaf 07.00 uur hun laatste wedstrijd in de tweede groepsfase op het WK in Japan. Na de nederlagen tegen Duitsland (25-23) en Denemarken (27-24) is Zuid-Korea nu de tegenstander in Kumamoto. Om 12.30 uur begint de wedstrijd tussen Duitsland en Noorwegen, die ook van groot belang is voor Oranje. Nederland moet zelf winnen en hopen dat Duitsland - Noorwegen niet gelijk wordt, want dan is het klaar.