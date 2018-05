Waterpolosters plaatsen zich voor Super Final

Spanje was al zeker van de groepswinst. Oranje had een zege nodig om niet afhankelijk te zijn van Hongarije en Rusland, die elkaar dinsdagavond nog in de groepsfase van de World League treffen. Sabrina van der Sloot scoorde viermaal voor Nederland in Madrid. Brigitte Sleeking (2), Iris Wolves (2), Amarens Genee, Isabella van Toorn en Vivian Sevenich tekenden voor de overige treffers.

De ploeg van Havenga kwam in het begin van de wedstrijd tot twee keer toe op achterstand. Maar Oranje vocht zich terug. In het derde kwart pakten de vrouwen een 6-9 voorsprong. De Spaansen kwamen nog terug tot 9-9. Maar Van der Sloot en Sevenich bezorgden Nederland met hun treffers de winst.