Waterpolosters naar halve finale World League na zege op Spanje

Hockeyer Floris Wortelboer uit Teteringen keert terug in selectie Oranje

15:11 Floris Wortelboer is terug in de selectie van het Nederlandse hockeyteam. Bondscoach Max Caldas heeft de hockeyer uit Teteringen opgenomen in de groep voor de komende thuiswedstrijd in de Pro League tegen Spanje. Die wordt op zaterdag 13 april gespeeld in Rotterdam.