Waterpolosters lopen WK-finale mis, gastland Hongarije nipt te sterk in thriller

Nederland en Hongarije troffen elkaar geregeld op een WK, met cijfers (4 zeges, 1 gelijkspel en 5 nederlagen voor de Nederlandse vrouwen) die behoorlijk in balans zijn. Met de tribunes vol luidruchtige Hongaren speelde Oranje dit keer echter in het hol van de leeuw.

Nederland, voor het eerst op een groot toernooi uitkomend onder bondscoach Evangelos Doudesis, nam in het eerste kwart het initiatief door telkens als eerste te scoren: 3-2 via Iris Wolves, Vivian Sevenich en Nina ten Broek. Hongarije nam het in het tweede kwart over, maar door twee doelpunten van Simone van de Kraats bleef Nederland wel bij en pakte via Brigitte Sleeking opnieuw de leiding. Maar de 6-6 bij rust was een goede afspiegeling van de krachtverhoudingen.

Hongarije ging na de onderbreking in een versnelling hoger spelen, maar via twee goals van Bente Rogge via goals van Ten Broek en Van de Kraats klampte de ploeg van Doudesis wel aan en werd de derde periode met 10-11 overleefd. De Hongaren dekten topscorer Lola Moolhuijzen op links goed af, maar op rechts kon Van de Kraats daardoor wel haar vierde en vijfde van de avond maken: 12-12 met nog vier minuten op de klok. Alleen Hongarije wist echter nog een keer te scoren: 12-13.

Geen kans meer dus voor Oranje op een tweede wereldtitel na 1991. Nederland speelt zaterdagmiddag in het buitenbad op het Donau-eiland in Boedapest om het brons tegen Italië, dat in de andere halve finale met 6-14 kansloos was tegen de Verenigde Staten. Team USA is de wereldkampioen van 2015, 2017 en 2019 en liefst 22 WK-wedstrijden op rij ongeslagen.