Waterpolosters ijzersterk van start bij Super Final

Nederland speelt woensdag in de tweede groepswedstrijd tegen Italië. Donderdag wacht Australië als laatste tegenstander in poule A. Alle acht deelnemende teams in Boedapest zijn al verzekerd van een plaats in de kwartfinales. Daarin spelen de nummers 1 en 4 en 2 en 3 van beide poules tegen elkaar.



De eindzege in de Hongaarse hoofdstad levert een olympisch startbewijs op voor Tokio 2020. De Amerikaanse ploeg is als regerend olympisch en wereldkampioen de grote favoriet.