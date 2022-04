Waterpolosters bereiken superfinale van World League

Xandra Velzeboer volgt Suzanne Schulting op met wereldti­tel op 500 meter: ‘Héél vet!’

Xandra Velzeboer heeft bij de WK shorttrack in het Canadese Montreal de wereldtitel op de 500 meter gepakt. Het is de eerste wereldtitel voor de 20-jarige shorttrackster. Yara van Kerkhof finishte in de finale als derde en pakte brons. Zilver was voor Kim Boutin uit Canada.

