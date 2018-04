Waterpololegende Evert Kroon (71) overleden

Las Vegas Nederlandse curlingmannen verliezen op WK nipt van Japan

2 april De Nederlandse curlingmannen hebben in de vierde groepswedstrijd bij het WK in Las Vegas nipt verloren van Japan. De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt moest in een wedstrijd met wisselende kansen in de verlenging voorrang verlenen aan de Aziatische tegenstander: 6-7.