Waterpoloërs verliezen op EK ook van Frankrijk

Westwood wint als eerste golfer Europese Tour in vier decennia

19 januari Golfer Lee Westwood schrok er zelf van na zijn zege in het Abu Dhabi Championship. Hij boekte zijn 44ste profzege 23 jaar na zijn eerste in 1996. Westwood is daarmee de eerste speler op de Europese Tour met overwinningen in vier opeenvolgende decennia.