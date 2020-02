Waterpoloërs tijdens OKT zonder aanvoerder Van der Horst

,,Ik heb er alles aan gedaan om op tijd fit te raken voor het OKT. Oefeningen, heel veel fysiotherapie, extra krachttraining en injecties, maar die heup van mij is gewoon kapot. In ieder geval niet meer geschikt voor topsport op het hoogste niveau”, aldus Van der Horst, die daarmee zelfs deelname aan de Spelen zo goed als uitsluit.



,,Het was misschien hopen tegen beter weten in, maar tijdens mijn revalidatie is ‘Tokio’ altijd een stip aan de horizon geweest om het vol te houden. Theoretisch kan het natuurlijk nog steeds, want - hoe loodzwaar het OKT ook is - uiteraard hoop ik van harte dat ‘we’ ons kwalificeren in Rotterdam. Maar zoals ik me nu voel, is het niet meer realistisch dat ik dan in de zomer alsnog aan kan haken.”



Het OKT vindt van 22 tot en met 29 maart plaats.