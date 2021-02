Waterpoloërs starten OKT met nipte zege op Duitsland

Video LeBron James krijgt het aan de stok met vrouwelij­ke fans: ‘Misschien hadden ze te veel gedronken’

2 februari Het basketbalduel tussen Atlanta Hawks en Los Angeles Lakers kende afgelopen nacht een opvallend intermezzo, toen Lakers-sterspeler LeBron James in een woordenwisseling belandde met twee vrouwelijke fans van de thuisploeg. Veiligheidsbeambten grepen in en verwijderden de vrouwen uit de hal. ‘King James’ vond dat wat overdreven. Zijn ploeg won in Atlanta: 99-107.