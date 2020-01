Wat is een passend eerbetoon aan een overleden sportheld?

Fausto Coppi: Eigen plaatsnaam

Grote sporters krijgen een eigen straatnaam of park, maar je hebt altijd baas boven baas. Naar Fausto Coppi werd vorig jaar een Italiaans dorp vernoemd. Tot 2019 was Castellania een gehucht met nog geen 100 inwoners in Piemonte, met maar één reden om genoemd te worden in de toeristengidsen: Fausto Coppi werd er geboren en groeide er op. Maar op 19 september 2019, precies 100 jaar na de geboorte van de vijfvoudig winnaar van de Giro d’Italia, werd het slaperige dorpje officieel omgedoopt tot Castellania Coppi. Het zoveelste eerbetoon voor een man die al in steen gehouwen op de top van de Passo Pordoi staat en naar wie ontelbaar veel restaurants, koffiebars en fietsenzaken zijn vernoemd. Heuswaar, in 2006 werd er zelfs in het Italiaanse Rieti waargenomen asteroïde naar Fausto Coppi vernoemd.

Volledig scherm Wielerlegende Fausto Coppi won onder meer twee keer de Tour en vijfmaal de Giro. © ANP

Babe Ruth: Postzegels, munten en een snoepreep

Volledig scherm Babe Ruth kreeg zelfs een snoepreep naar zich vernoemd. © AP De volgens veel Amerikanen ‘grootste honkballer ooit’, overleden in 1948, is al op ontelbaar veel manieren geëerd. Postuum kreeg hij twee jaar terug nog de Presidential Medal of Freedom van president Donald Trump, de hoogste burgeronderscheiding voor Amerikanen. In 1983 drukte de United States PostalService zijn bekende gezicht nog af op de postzegels van twintig cent. En in 1994 besloot het West-Afrikaanse land Liberia nog om Ruth af te beelden op de nieuwe dollar. Met nummer 3 speelt al bijna zeventig jaar niemand meer bij de New York Yankees, waar hij grote successen vierde.



De homerun-koning kreeg al in 1949 een granieten monument voor de deur van het oude Yankee Stadium, de ‘House that Ruth built’. En bij de verhuizing van het stadion in 2008 verhuisde ook dit monument mee. Ook mooi, de Baby Ruth-candybar, die snoepfabrikant Curtis Candy Company in 1921 op het hoogtepunt van de carrière van Ruth op de markt bracht. Volgens het bedrijf vernoemd naar Ruth Cleveland, de in 1904 overleden dochter van president Grover Cleveland. Toen Ruth zelf een chocoladereep op de markt wilde brengen, kreeg hij geen licentie vanwege de al bestaande Baby Ruth-reep. In 1995 gaven zijn nabestaanden uiteindelijk alsnog toestemming om zijn beeltenis te gebruiken op de Baby Ruth-reep, sinds 2005 de officiële reep van de Major League.

George Best: Vliegveld

Volledig scherm George Best is, zeker in Noord-Ierland, nog altijd een legende. © ANP Ooit gevlogen naar Noord-Ierland? Dan bent u ongetwijfeld geland in Belfast. Waarschijnlijk op het grote internationale vliegveld. Zo niet, dan zette u voet aan de Noord-Ierse grond op het George Best Belfast City Airport. In mei 2006 veranderde het vliegveld van naam om de één jaar eerder overleden topvoetballer te eren. Best, die in de jaren ’60 van de vorige eeuw furore maakte bij Manchester United, werd geboren in Belfast en groeide op dichtbij het tweede vliegveld van de stad, waar hij nog altijd op vele gedenktekeningen te vinden is.

Johan Cruijff Arena

Er was na zijn dood gek genoeg nog ruim twee jaar van soebatten voor nodig, maar toen werd in de lente van 2018 dan toch de Amsterdam Arena officieel omgedoopt tot Johan Cruijff Arena.De jaarlijkse strijd tussen landskampioen en bekerwinnaar, voorheen de Super Cup, werd al in 1996 de Johan Cruijff Schaal. In Barcelona staat voor Camp Nou een standbeeld van de Amsterdammer en het nieuwe stadion op het jeugdcomplex van de club heet Estadi Johan Cruijff. Geen unicum trouwens, die Johan Cruijff Arena. Heerenveen voetbalt al sinds 1994 in het Abe Lenstra Stadion, een eerbetoon aan de in 1977 overleden clubicoon. En NAC veranderde de naam van het eigen stadion in 2006 naar Rat Verlegh Stadion, zoals de fans het al jaren noemden. Een verwijzing naar Antoon (Rat) Verlegh, Mister NAC.

Volledig scherm Ajax speelt zijn thuiswedstrijden in de Johan Cruijff Arena. © EPA

Arthur Ashe, Ernst Happel & Ferenc Puskás

Internationaal is stadions vernoemen natuurlijk ook een veelbeproefd recept. Het grootste tennistheater op Flushing Meadows in New York werd in 1997 het Arthur Ashe Stadium genoemd. Het court centrale van Roland Garros werd in 2001 een jaar na de dood van de Franse oud-speler en bondbestuurder omgedoopt tot het Court Phillipe Chartrier. Het Prater Stadion in Wenen kreeg in 1992 de huidige naam Ernst Happel Stadion, als eerbetoon aan de vermaarde oud-speler en trainer. En de Hongaren hadden tot drie jaar terug het Ferenc Puskás Stadion, dat in 2016 plaats moest maken voor de Puskás Arena. Naar de overleden Hongaarse baltovenaar is door de FIFA ook een trofee vernoemd, voor de mooiste goal van het jaar.

Volledig scherm Het Arthur Ashe Stadion is het grootste tennistheater op de US Open. © Getty Images

Fanny Blankers-Koen Games

De belangrijkste atletiekwedstrijd in Nederland, vernoemd naar een van de grootste Nederlandse olympiërs ooit. De vliegende huisvrouw, die op de Spelen van Londen in 1948 goud won op vier looponderdelen. Sinds 1981 worden in Hengelo de FBK-Games georganiseerd. En ook het stadion waarin deze worden gehouden is naar de atlete vernoemd. De FBK-trofee wordt sinds 2005 uitgereikt aan topsporters met een grote verdienste voor de Nederlandse sporthistorie. Ook is in Amsterdam een brandweerkazerne en in Hoofddorp een sporthal naar Blankers-Koen vernoemd.

F1-bochten

Volledig scherm Max Verstappen op het Circuit Gilles Villeneuve. © AFP In de Formule 1 zijn er slechts een paar circuits vernoemd naar oude racehelden. Het Circuit Gilles Villeneuve in Montréal. Interlagos, dat officieel Autodromo José Carlos Pace heet, naar Carlos Pace die in 1975 op de baan won en twee jaar overleed bij een vliegtuigongeluk. En Imola, officieel het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Veel vaker komt het in de autosportwereld voor dat bochten worden vernoemd naar oude kampioenen. Zo eerde de Red Bull Ring vorig jaar nog de toen net overleden Niki Lauda met een eigen Niki Lauda Kurve. En op Suzuka scheuren ze door de ‘Senna S’.

Tribunes

Nog een échte voetbaltraditie naast stadions omdopen is tribunes vernoemen naar oude helden. Bij ADO Den Haag kun je plaatsnemen op de Aad Mansveld-tribune. Bij Fortuna Sittard hebben ze een Fernando Ricksen-tribune. En Sparta heeft op Het Kasteel zelfs een Dennis Neville-, Bob de Korver-, en Tonny van Ede-tribune. En een belangrijke weg richting Old Trafford heet in Manchester de Sir Matt Busby Way, vernoemd naar de illustere coach die in 1958 de vliegramp overleefde waar een groot deel van zijn elftal bij om het leven kwam.

Memorials op wielen

Op de wielerkalender wemelt het van de wedstrijden die een eerbetoon zijn aan overleden wielrenners. De Memorial Marco Pantani, de Memorial Rik van Steenbergen, de Memorial Frank Vandenbroucke. De Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Elke oud-kampioen heeft wel een wedstrijd. En anders wel een gedenksteen zoals Tommy Simpson, op de Mont Ventoux.

Volledig scherm Frank Vandenbroucke © © Cor Vos Fotopersburo - Video ENG

Volledig scherm Het NBA-logo met Jerry West. © REUTERS