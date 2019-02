Warriors ontsnappen tegen Miami Heat

Vonn sluit carrière af met WK-brons op afdaling; ‘Dit voelt als goud!’

10 februari Lindsey Vonn heeft bij de WK in het Zweedse Åre in stijl afscheid genomen van haar sport. De 34-jarige Amerikaanse sloot af met een bronzen medaille op de afdaling, het onderdeel waarop ze in 2009 wereldkampioene werd en in 2010 olympisch goud veroverde.