Warriors en Cavaliers onderuit

Fast Break: Highlights uit de NBA

11:37 Denver Nuggets is het tweede team in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA dat erin geslaagd is voor de tweede keer dit seizoen Golden State Warriors te verslaan. Een driepunter van Nikola Jokic leidde in het vierde kwart de ondergang van de titelverdediger in. De thuisploeg won met 115-108. Ook Houston Rockets slaagde er dit seizoen in twee keer van de Warriors te winnen.