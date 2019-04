Warriors dankzij Durant een ronde verder, Clippers verslagen

Durant was vooral in de eerste helft op dreef en scoorde toen al 38 punten. Hij kreeg assistentie van Stephen Curry, die goed was voor 24 punten. De Warriors legden vooral de topschutters van de Clippers aan banden; Lou Williams (8 punten) en Montrezl Harrell (10 punten) speelden geen grote rol in het duel.



De tegenstander van de Warriors in de tweede ronde is Houston Rockets. Hun best-of-seven begint zondag in Oakland. De ploeg uit Oakland is titelverdediger in de Amerikaanse profliga.