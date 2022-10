Warm welkom voor padel in Nederland: ‘Als je die spectaculaire rally’s ziet, ben je verkocht’

Opnieuw Keniaanse atlete op doping betrapt, bond wil ‘kartels ontmante­len’

De Keniaanse Lilian Kasait Rengeruk is voor tien maanden geschorst vanwege een dopingovertreding. Bij de 25-jarige atlete werden in januari sporen van het verboden product letrozole gevonden. Dat is een middel dat de afbraak van anabole steroïden en testosteron afremt en daarom prestatiebevorderend werkt.

22 september