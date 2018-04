'Walking Miracle' Woods: de terugkeer van een golflegende

Hij noemt zichzelf een ‘walking miracle’ en geldt, ondanks dat het inmiddels dertien jaar geleden is dat hij het groene winnaarsjasje mocht aantrekken, als een van de favorieten voor winst op de Masters de komende dagen. Maar hoe reëel is die rol voor de lange tijd geblesseerde en meermaals afgeschreven golflegende Tiger Woods, die vaker in opspraak was door negatieve privésituaties?

Door Lisette van der Geest



Het is niet voor het eerst dat Team Woods naar buiten brengt dat het goed gaat. Het is ook niet voor het eerst dat de 14-voudig majorwinnaar terugkomt na een blessure. Maar terwijl hij zijn belofte de vorige keren niet inloste, lijkt het deze keer anders. Ook al is Woods inmiddels 42 jaar. Zelfs al werd hij meermaals aan zijn rug geopereerd, en kostte het hem op slechte momenten al moeite om van zijn bed naar zijn badkamer te lopen. En ook al leek het een maand of acht geleden nog twijfelachtig of hij ooit op niveau terug zou komen.

In Augusta, Georgia, speelt Woods vanaf vandaag The Masters, het meest prestigieuze golftoernooi van het jaar. En Woods is niet bang zichzelf als een van de favorieten te bestempelen. Golfcommentator en redacteur van Golf.nl Gerard Louter kijkt daar niet van op: ,,In het verleden had ik altijd het idee dat Woods en de manager van zijn team niet echt de waarheid spraken als ze vertelden dat het goed ging. Ondertussen zag je zijn pijn wanneer hij bijvoorbeeld uit een bunker in Dubai moest komen, leunend op zijn club. Je zag het ook aan zijn spel. Maar als je kijkt naar hoe hij nu speelt is het heel anders.”

Andere draai

Vooral in zijn short game, het deel van het spel vlakbij de green, was Woods de afgelopen jaren achteruit gegaan. ,,Maar nu slaat hij de bal weer ver. Je ziet dat hij weer vrijuit kan golfen, dat hij weer hard kan slaan”, aldus voormalig golfprofessional Taco Remkes. ,,Of hij alles onder controle heeft? Nee, niet alles, maar het gaat wel weer die kant op.”



Woods traint minder dan in zijn topjaren, simpelweg omdat hij destijds meer trainingsuren aankon. Juist in het golfen is een rug kwetsbaar door de kracht die er tijdens de swing op komt te staan, niet alleen tijdens wedstrijden, ook tijdens de benodigde voorafgaande trainingen. Louter: ,,Hij was half kreupel. Nu, na zijn laatste ingreep, is zijn rug iets stijver, maar je ziet dat hij zichzelf een iets andere draai heeft aangeleerd en daar heel makkelijk mee wegkomt. Ik denk dat je het met recht een klein mirakel kunt noemen hoe snel hij hier weer staat.”

Twee maanden geleden zei Louter al tegen Joost Luiten dat Woods dit weekeinde zou gaan winnen in Amerika - ,,Gelukkig staat dit ook op tape.” Nederlands beste golfer antwoordde de golfcommentator destijds met een lachje en ‘Nee, nee.’ Louter: ,,Maar Joost zou het ook prachtig vinden. Hij noemt Woods de enige golfer waarvoor hij op de bank gaat zitten en de televisie aanzet.” Door Woods krijgt het golfen weer een aandachtsboost. Hij blijft de bekendste golfer aller tijden. In Amerika werd golf een breedtesport door toedoen van Woods. In zijn topjaren werd er veel vaker gegolfd en werden er veel meer banen geopend dan de afgelopen jaren.

Remkes riep zelfs in november al dat Woods aanstaande zondag zal winnen. ,,Gebaseerd op niks, behalve hoop. Tiger heeft ons golfers zoveel gebracht. Door hem is het een wereldsport, door hem is golf niet meer stoffig en ging het prijzengeld omhoog. Door hem staat het op de kaart en kennen mensen onze sport. Je ziet nu ook hoeveel het in korte tijd teweegbrengt dat hij weer meedoet. Iedereen zet de tv weer aan.” Of, zoals Louter het omschrijft: ,,Een bal vanaf twintig meter door Tiger Woods wordt honderd keer beter gevonden dan dezelfde bal door Joost Luiten, zo gaat dat met zijn bekendheid.”

Levensverhaal

Maar Woods is in Amerika niet de enige kanshebber, dat weten zowel Louter als Remkes. Zijn grote voordeel: Woods heeft meer ervaring dan iedereen, helemaal op die baan en zijn laatste vier toernooien gingen goed. Louter: ,,Al was het alleen maar om de romanticus in mij, ik hoop dat hij wint. 21 jaar geleden had hij een historische overwinning op The Masters, hij was de eerste donkere man in het blanke bastion, een historische overwinning op zijn 21ste. Nu is het 21 jaar later. Dat zou een extra mooi levensverhaal maken.”