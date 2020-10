WADA ontdekt geknoei met urinestalen door 18 gewichtheffers

Heikele kwestie Honkbalsei­zoen stilgelegd: komt er nog een kampioen? ‘Wij maken aanspraak op de titel’

16 oktober Einde seizoen, was de stellige conclusie van de KNBSB (Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond) nadat de amateursport in Nederland dinsdag definitief aan banden werd gelegd. Maar wie is nu de beste honkbalclub van Nederland? Of kunnen de Holland Series toch nog worden afgemaakt? De coaches van het Rotterdamse Neptunus en L&D Amsterdam hebben er uiteenlopende visies over.