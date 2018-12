WADA krijgt inzage in labgegevens Russische sporters

Kromowidjo­jo in swim-off voor finale 50 meter rugslag

13:48 Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft zichzelf overwerk bezorgd. De 28-jarige Groningse moet in een swim-off met de Française Mathilde Cini gaan strijden om een plek in de finale van de 50 meter rugslag bij de WK kortebaan in Hangzhou. Beiden klokten in de halve finales 26,54 seconden, de achtste tijd.