Waarom Churandy Martina (37) nog jaren doorgaat: ‘Weinig mensen houden zoveel van de sport als ik’

Alejandro Valverde (wielrennen, 42): ,,Mijn leeftijd speelt wel mee, maar uiteindelijk is het slechts een nummer. De droom die ik heb, blijft gewoon.”

Martina: ,,De droom gaat niet weg. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Mijn droom is die Spelen in Parijs van 2026 halen. Het maakt mij niet uit of dat individueel is of met het team. Ik moet er gewoon bij zijn. En als ik daar ben, wil ik competitive zijn. Maar dat komt later. Het zouden mijn zesde Spelen worden, niet veel mensen hebben dat gehaald. Ik denk dat bijna niemand dat in deze tijd meer gaat doen. Er zijn zoveel afleidingen, weinig mensen houden zoveel van de sport als ik. Misschien blijven ze niet zo lang aan de top, kunnen ze de discipline in de fasen dat het minder gaat niet volhouden. Je moet mentaal heel strong zijn. Omgaan met de pieken en dalen, dat is het leven.”