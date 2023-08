Waar blijven de boegbeelden van het Nederlandse hockey? ‘Wij hadden er misschien wel te veel'

Luuc van Opzeeland na wereldti­tel goed op weg richting Olympische Spelen: ‘Op het thuiswater, enorm speciaal’

Een eerste wereldtitel en een grote slag richting de Olympische Spelen van Parijs. Windfoiler Luuc van Opzeeland (24) was de beste in Scheveningen en zag zijn keuze om te breken met het ‘Nederlandse team’ goed uitpakken. ,,Was het hier niet goed gegaan, dan was het inpakken geweest.’’