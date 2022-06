Waanzinnig wereldrecord in Amstelveen: Nederlandse cricketers krijgen harde les van Engeland

Engeland verbrak daarmee haar eigen wereldrecord in het One Day International (ODI). Vier jaar geleden wonnen de Engelsen al eens met 481-6 van Australië, een fanatieker cricketland dan Nederland. Nederland – dat voor het eerst een ODI speelde tegen Engeland buiten een WK cricket – had maar een paar momenten om van te genieten tussen de vele rake klappen van de Engelsen, wat ertoe leidde dat een aantal ballen buiten het stadion verloren ging. Engeland hoopt de magische grens van 500 runs te passeren, maar dat zat er net niet in. “Er is veel werk aan voorafgegaan, we beschouwen overwinningen als deze niet als vanzelfsprekend", zei Eoin Morgan, de captani van de Engelse cricketploeg.

De Nederlandse captain Pieter Seelaar hield de moed erin na de afstraffing voor eigen publiek. ,,We hebben onszelf in de steek gelaten. Maar we moeten het beschouwen als een leermoment, dit zal betere cricketers van ons maken in de toekomst. Nu moeten we ons herpakken en zorgen dat we er zondag klaar voor zijn.”

De komende dagen zijn er nog twee duels met Engeland. De wedstrijdenreeks is onderdeel van de ICC World Cup Super League, een competitie waarin plaatsing voor het WK kan worden bewerkstelligd. Begin deze maand verloor Nederland drie maal tegen de internationaal hoog aangeschreven West Indies. Later deze zomer komt ook Pakistan nog naar Nederland.

Ryan Campbel, bondscoach van de Nederlandse cricketers, werd op 9 mei ontslagen uit een Brits ziekenhuis. Daar verbleef hij drie weken na een hartstilstand. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat zijn hart geen schade heeft opgelopen en dat hij volledig zal herstellen. De Nederlandse cricketbond meldt dat Campbell deze zomer weer kan terugkeren bij het Nederlands team.

De 50-jarige Australiër was op vakantie met zijn familie in Engeland toen hij na een hartstilstand op de intensive care belandde. De artsen sluiten uit dat een hartaanval de oorzaak is geweest van zijn hartstilstand. Een duidelijke oorzaak is echter niet gevonden, maar mogelijk was sprake van een vertraagde reactie op een luchtweginfectie die de cricketcoach in november vorig jaar had. Ook is hij in februari besmet geweest met het coronavirus.

