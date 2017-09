Vroeg verjaardagscadeau voor Herlings in Assen

Herlings kreeg het niet cadeau. Na wat opstartproblemen nam de publiekslieveling op het TT-circuit de koppositie over van Max Nagl. Gestaag bouwde hij zijn voorsprong uit om souverein af te koersen op zijn vijfde GP-winst van het jaar, zijn 66ste in totaal.



Met nog een WK-wedstrijd te gaan, komend weekeinde in Frankrijk, kan de tweede plaats in de stand Herlings niet meer ontgaan. Daar zag het na vijf wedstrijden niet naar uit. De Brabander kende door een gebroken middenhandsbeentje een valse start. Vanuit de middenmoot zette hij in zijn thuis-GP in Valkenswaard een imponerende inhaalrace in.



Negenvoudig wereldkampioen Cairoli viel door een schuivertje op twee ronden voor het einde van het dagpodium. Glenn Coldenhoff werd kort na de start door een concurrent gekatapulteerd en moest als hekkensluiter de race vervolgen. Met een 15de plaats in de manche verdiende hij toch nog zes WK-punten, net voldoende om de 9de plaats in de stand te verdedigen.