Vos slaat bij eerste optreden toe in gedevalueerd veld Ethias Cross

Vos was vol vertrouwen naar Essen afgereisd. ,,Ik wist wel dat ik in orde was, maar in zo’n eerste cross weet je nooit helemaal hoe het uitpakt”, vertelde de 32-jarige. ,,Ik schrok ook een beetje toen ik als eerste het veld in ging. Ellen Van Loy zat gelukkig nog bij me, maar zij reed de doeken in en toen zat ik toch al heel snel alleen voorop.” Het bleek geen enkel probleem voor de routinier.