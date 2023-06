Voorzitter NOC*NSF praat met Oekraïense sportbaas over Russen: ‘Toetsing moet ongelooflijk kritisch gebeuren’

Met video Motorcou­reur Mark Van Driel breekt wereldre­cord donuts draaien in aanloop naar TT

De Britse motorcoureur Mark van Driel heeft een paar dagen voor de TT van Assen alvast voor het eerste sportieve hoogtepunt gezorgd in Assen. Binnen een minuut wist hij op zijn motor maar liefst 27 ‘donuts’ te rijden. Dat was er één meer dan het vorige record, dat ook al in zijn handen was.