Voorlopig pole voor Alonso op Le Mans

De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 heeft een missie. Alonso wil in navolging van Graham Hill de 'Triple Crown of Motorsport' op zijn naam krijgen. De Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 heeft de Spanjaard al binnen, nu moet hij ook nog de Indy 500 en de 24 Uur van Le Mans zien te winnen. De coureur van McLaren debuteerde vorig jaar in Indianapolis. Alonso viel op de 'Oval' uit terwijl hij aan de leiding lag. Komend weekeinde gaat hij proberen 'Le Mans' te winnen.



,,In de kwalificatie was het vooral zaak om te wennen aan rijden in het donker'', zei Alonso. ,,Het ging goed, al moet ik nog wat rempunten ontdekken.'' Nakajima bezorgde de Toyota met startnummer 8 voorlopig poleposition door met 3.17,270 de beste tijd neer te zetten op het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe. De Japanner was 0,107 seconde sneller dan de andere Toyota (nummer 7).