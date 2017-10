Vonn verrast met terugkeer op reuzenslalom

Márquez ruikt vierde wereldtitel in MotoGP

14:15 De Spaanse motorcoureur Marc Márquez is pas 24 jaar, maar hij kan zondag in Maleisië al zijn vierde wereldtitel in de MotoGP binnenhalen. De Honda-coureur heeft met nog twee races te gaan 33 punten voorsprong op zijn Italiaanse rivaal Andrea Dovizioso.