Vonn sluit carrière af met WK-brons op afdaling

Alleen titelverdedigster Ilka Stuhec en de Zwitserse Corinne Suter waren sneller. De Sloveense skiester dook 0,49 seconden onder de tijd van Vonn. Suter was 0,23 langzamer dan Stuhec.



Vonn had vooraf aan de WK in Åre aangekondigd dat het haar laatste wedstrijden zouden zijn. Dit seizoen kwam ze, geplaagd door blessureleed, alleen bij de wereldbekerwedstrijden in Cortina d'Ampezzo in actie. Daar werd ze negende en vijftiende op de afdaling. In totaal won Vonn 82 keer een wedstrijd in de wereldbeker.



Het is Vonns tweede WK-brons op de afdaling. Haar eerste medaille veroverde ze eveneens in Åre bij de WK in 2007. Toen won ze zilver op de afdaling en de super-G.