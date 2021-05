Volleybalsters zorgen voor een verrassing in Nations League

De volleybalsters spelen in vier weken tijd in totaal vijftien wedstrijden in de Italiaanse kustplaats, waar ze in een ‘bubbel’ zitten vanwege de coronamaatregelen. Vaste krachten als Laura Dijkema, Maret Grothues, Yvon Beliën en Nicole Koolhaas slaan de Nations League over en sluiten pas later aan bij Oranje.



Vrijdag zijn in Rimini de mannen aan de beurt. Oranje begint met een wedstrijd tegen Rusland. De vrouwen vervolgen hun toernooi op maandag als Thailand de volgende tegenstander is.