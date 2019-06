Volleybalsters winnen weer eens na vijf nederlagen op rij

Nederland speelt donderdag in Stuttgart nog tegen het gastland. Komende week sluit Oranje de Nations League af met drie wedstrijden in Rusland. De Final Six kan de ploeg van Morrison vergeten.



Nederland, dat dinsdag met 3-2 verloor van België, begon met Anne Buijs, Juliet Lohuis, Nicole Koolhaas, Lonneke Sloetjes, Maret Balkestein-Grothues en Laura Dijkema in het basisteam. Kirsten Knip fungeerde als libero. Buijs was met 15 punten topscorer bij Oranje.



De Nederlandse selectie is in voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi in Italië (2-4 augustus) en op het EK in Hongarije, dat op 23 augustus begint. Oranje speelt in Stuttgart vrijwel op volle kracht daar waar bij de voorgaande ronden geregeld nieuwe en jonge speelsters een kans kregen.