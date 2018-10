Volleybalsters winnen eenvoudig van Argentinië

Waar Nederland de eerste drie partijen van het WK won, verloor Argentinië de eerste drie wedstrijden. Sterker nog, de Argentijnse vrouwen wisten nog geen enkele set te winnen in hun partijen tegen Duitsland, Mexico en Japan.



Op papier zou Nederland dus een eenvoudige overwinning te wachten staan. En dat was ook zo. De Nederlandse vrouwen gunden de Argentijnse opponenten wederom geen enkele set.



Nederland, dat al verzekerd is van de tweede ronde, speelt morgenochtend de laatste wedstrijd in de poulefase van het WK in Japan. Dan is Mexico de tegenstander.