Volleybalsters wacht in kwartfinales eerste echte test

De volleybalsters hebben overtuigend de kwartfinale bereikt van het EK. Na alle groepswedstrijden met 3-0 te hebben gewonnen, bleef de ploeg van Jamie Morisson in de achtste finale tegen Griekenland ook zonder setverlies: (25-21, 25-23, 25-12). In de kwartfinale wacht Oranje de eerste echte test met een kraker tegen de winnaar van Turkije-Kroatië.

Door Lisette van der Geest



Op papier leek de achtste finale makkelijker dan in de praktijk. Nederland, het enige team dat dit EK nog zonder setverlies, stond tegenover Griekenland, de nummer vier uit poule A. Niet eerder stond Nederland onder druk dit EK, maar Griekenland gaf in Boedapest in de eerste twee sets weinig punten cadeau, waar Nederland, de nummer twee van de Europese ranglijst, in eerste instantie niet wist te domineren.



Bondscoach Jamie Morrison koos in Boedapest voor een basis met Anne Buijs, Britt Bongaerts, Robin de Kruijf, Nika Daalderop, Lonneke Sloetjes, Myrthe Schoot en Yvon Beliën. Spelverdeelster Laura Dijkema bleef daardoor langs de kant. Aanvoerster Maret Balkestein, die vorige week een enkelkwetsuur opliep in de poulewedstrijd tegen Kroatië, keerde ook weer terug binnen de lijnen toen ze bij een achterstand van 12-14, met succes, even de passing versterkte.

Lees ook Superieure volleybalsters zonder setverlies naar knock-outfase EK Lees meer

Echt in gevaar kwam Nederland nooit, maar makkelijk verliepen de eerste twee sets niet. Griekenland nam meermaals de leiding. ,,We zaten in die eerste twee sets erg dichtbij elkaar. Met lange rally’s, goede aanvallen en goede verdediging”, zei Sloetjes na afloop voor de camera van de organisatie. ,,Beide teams worstelden in het begin.”

In de derde set nam de druk van Griekenland af, werden fouten gemaakt en wist Nederland wel te domineren. Morrison haalde Sloetjes, Bongaerts en Daalderop tegen het einde naar de kant, Dijkema, Celeste Plak en Marrit Jasper maakten nog heel even hun opwachting, waarna de wedstrijd binnen anderhalf uur gespeeld was.



Het Nederlands team verplaatst zich nu naar Ankara, voor een naar alle waarschijnlijkheid beladen kwartfinale in het hol van de leeuw tegen een tegenstander van zwaarder kaliber. Vanavond speelt Turkije tegen Kroatië, met eerstgenoemde ploeg als grote favoriet voor de winst. De winnaar van het duel is tevens de tegenstander van Nederland aanstaande woensdagavond.