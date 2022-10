Volleybalsters uitgeschakeld op WK na ‘draak van een wedstrijd’ tegen topfavoriet Brazilië

Nederland eindigde op het vorige WK in 2018 nog als vierde, maar de verjongde ploeg was op dit toernooi niet opgewassen tegen toplanden als Italië, China en Brazilië. Daarnaast verloor Oranje ook van België. Libero Myrthe Schoot draaide niet om de hete brij heen. ,,De wil was er wel en we hebben echt gevochten, maar ze liepen continue een stapje voor en wij een stap er achteraan”, zei Schoot bij Ziggo Sport. ,,Er waren ook wel momenten dat zij begonnen te twijfelen, maar we hebben geen moment grip op de wedstrijd gehad. Een dag eerder tegen China hebben we een kansje gehad, vandaag niet.”

Laura Dijkema beaamde dat. ,,Tegen China was het zo close, vandaag speelden we een draak van een wedstrijd. We zijn gewoon weggespeeld”, zei Dijkema. ,,Ik denk dat we dat bij onszelf moeten zoeken. We hebben onder ons basisniveau gespeeld. Op dit moment komen we te kort tegen de wereldtop. Ik ben heel verdrietig dat we nu uit het toernooi liggen.”