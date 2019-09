Volleybalsters treffen met Turkije van Guidetti goede bekende in kwartfinales

De derde set werd na een slopend gevecht ook binnengehaald door Kroatië, waardoor het gastland met de rug tegen de muur stond en een grote verrassing in de lucht hing. De ploeg van Guidetti vocht zich echter knap terug en trok een beslissende set uit het vuur. Daarin bouwde Turkije, gesteund door het luide publiek in Ankara, gauw een comfortabele voorsprong op, om die vervolgens ook weer uit handen te geven. Op het tweede matchpoint was het dan toch raak voor de Turkse vrouwen.



En dus treffen de Nederlandse vrouwen in de kwartfinales een oude bekende in Guidetti, woensdag in dezelfde arena. Van 2015 tot 2016 was de Italiaan namelijk coach van Oranje. Met Guidetti aan het roer behaalde Nederland zilver op het EK en werd het vierde op de Olympische Spelen van Rio. De huidige bondscoach van Oranje, Jamie Morrison, was jarenlang de assistent-trainer van Guideti bij Vakifbank in Istanboel.