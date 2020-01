Volleybalsters tegen Duitsland in halve finale OKT

Tegenstander Duitsland is een goede bekende: beide teams oefenden vorige week nog tegen elkaar. In vier officieuze duels was Oranje telkens te sterk. Op het EK van afgelopen najaar strandden beide teams in de kwartfinales. Nederland verloor van gastland Turkije, Duitsland ging onderuit tegen Polen.

De laatste keer dat Nederland en Duitsland elkaar in een officieel duel troffen was in juni van het afgelopen jaar. In het kader van de Nations League won Oranje in Stuttgart in vijf sets van de Duitse vrouwen die in 2004 voor het laatst aan de Olympische Spelen deelnamen. Nederland werd vier jaar geleden in Rio vierde. Vedette bij de Duitse ploeg is Louisa Lippmann, de diagonaal die in de Chinese competitie voor Sjanghai uitkomt.